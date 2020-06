L’Emporium di Testaccio liberato (a metà) dalla vegetazione

Una sfoltita veloce ma non completa, che rende l’Emporium visibile da Ponte Testaccio ma che lo lascia – in sostanza – in uno stato di incuria.

Dopo la denuncia di Radiocolonna della scorsa settimana, le istituzioni cittadine si sono attivate e hanno disboscato la giungla vergognosa che s’era formata sull’antichissimo porto fluviale di Testaccio. Così, a distanza di qualche giorno, l’Emporium testaccino torna visibile dal ponte di Portaportese ma solo a beneficio (parziale) di chi lo voglia vedere da lontano.

Come dimostrano queste foto scattate domenica 21 giugno, infatti, il porto romano è tutt’altro che libero dalle piante e in una situazione che si potrebbe definire accettabile:

Mentre la situazione, la settimana scorsa, era questa:

Ben lontana rispetto a quella, decisamente più accettabile, di gennaio 2020:

Insomma, l’Emporium non è sommerso dalla vegetazione come qualche giorno fa ma non è tenuto come un simile gioiello del passato meriterebbe.

Rubando le parole al Gattopardo, sfoltire tutto per non cambiare niente.