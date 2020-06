Roma, ladri in fuga investono carabiniere: arrestati

Rubavano negli appartamenti di Roma Nord e, in un caso, per fuggire dai carabinieri, ne hanno investito uno. La banda composta da 4 persone è stata sgominata questa mattina dai carabinieri del comando provinciale di Roma che hanno eseguito una ordinanza di arresto emessa dal Gip del tribunale Capitolino. Il gruppo era specializzato in furti in appartamento ed operava prevalentemente nella zona a nord di Roma. A loro è stato contestato anche il tentato omicidio del carabiniere che investirono a febbraio 2019 nel tentativo di fuga poi riuscito. Le indagini hanno inoltre consentito di individuare una precisa suddivisione dei ruoli e compiti tra i componenti del sodalizio quali sentinella, autista ed apriporta.

I quattro arresti per furti in appartamento e per il tentato omicidio di un carabiniere eseguiti questa mattina sono il risultato di una indagine condotta dai carabinieri della compagnia Roma Trionfale coordinati dal gruppo reati gravi contro il patrimonio e stupefacenti della procura Capitolina, nel territorio di Roma Nord, a seguito di un furto in abitazione avvenuto a novembre 2018. Da quel furto si è arrivati ad accertare che nella zona operava un’associazione per delinquere dedita ai furti in abitazione nella zona nord della Capitale. Infatti, nel mese di novembre 2018, il Nucleo operativo della compagnia Roma Trionfale, attraverso i rilievi tecnici eseguiti nel corso di un sopralluogo di furto in abitazione, è riuscito a rilevare un’impronta papillare riconducibile ad uno dei ladri d’appartamento, le successive investigazioni hanno consentito di individuare altri sodali nonché di cristallizzare ulteriori sette episodi di furti in abitazione. Il malviventi prima di agire perlustravano i luoghi al fine di individuare le abitazioni di più facile preferendo prevalentemente ville o appartamenti posti al pianterreno o al primo piano degli edifici accertandosi che non vi fossero i proprietari.

Per entrare forzavano le finestre o le porte. Le indagini hanno inoltre consentito di individuare una precisa suddivisione dei ruoli e compiti tra i componenti del sodalizio, in particolare si può distinguere tra: sentinella, autista ed apriporta. Agli arrestati sono stati inoltre contestati i reati di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Infatti, dopo aver commesso un furto in abitazione, hanno investito un carabiniere nel corso di un controllo.

In particolare, nel mese di febbraio 2019, i militari del Nucleo operativo dei carabinieri di Roma Trionfale, sicuri che si fosse concretizzato un furto in abitazione in zona Roma Nord, hanno proceduto ad effettuare un controllo su strada nei confronti della vettura in uso ai 4 arrestati di oggi. Gli stessi, proprio al fine di sottrarsi al controllo, hanno investito ad elevata velocità, un sottufficiale dei carabinieri il quale ha riportato lesioni guaribili in 20 giorni.