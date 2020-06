Tir in fiamme su A12 Roma- Civitavecchia, traffico bloccato

Poco dopo le ore 12:45, sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia e’ stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra S. Severa e Cerveteri-Ladispoli in entrambe le direzioni per un mezzo pesante, che trasportava balle di fienoi, in fiamme all’altezza del km 35.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti,i Vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Attualmente sul luogo dell’evento il traffico e’ bloccato in entrambe le direzioni per la presenza di fumo e si registrano 2km di coda in direzione di Roma e 2km di coda in direzione Civitavecchia.

“Agli utenti diretti verso Roma, dopo l’uscita a S. Severa, consigliamo di proseguire lungo la viabilita’ ordinaria SS1 Aurelia e rientrare Cerveteri-Ladispoli; per chi da Roma e’ diretto verso Civitavecchia, uscita a Cerveteri-Ladispoli e rientrare S.Marinella”, si legge in una nota di Autostrade