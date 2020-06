A.A.A. Assessore cercasi al Municipio VI

Se avete le carte in regola, presentate domanda. Sul sito del Comune di Roma, municipio VI, è apparso un avviso pubblico per la selezione di un componente, di sesso femminile, per la Giunta di quel municipio, amministrato dal M5s. A segnalarlo è la coordinatrice romana di Demos – Democrazia Solidale, Barbara Funari.

Davvero singolare, forse spia anche della difficoltà dei M5s di trovare personale politico nella Capitale. L’avviso fa notare che le candidate dovranno avere una laurea in Economia, Giurisprudenza, Ingegneria o Architettura (non si capisce perché sono state escluse le altre lauree) e dovranno condividere le linee programmatiche approvate dal consiglio municipale a luglio 2016. Il termine massimo è fissato per le 12 del 31 agosto. Il presidente del municipio Roberto Romanella mette in luce però che “stante il carattere discrezionale e politico della nomina di assessore sarà libero o no di accettare le candidature”. In sostanza, bisogna avere il curriculum, ma poi la decisione spetta al Presidente.

“Credo di non aver mai letto un bando del genere per la ricerca di un’assessora – commenta Funari – Quanto fatto dal VI Municipio e’ allarmante per due motivi: per come intendono e praticano le pari opportunita’ all’interno del Movimento e per come concepiscono i ruoli istituzionali e politici. Piu’ che mettere su carta che non trovano cittadine disponibili a ricoprire quel ruolo – aggiunge – dovrebbero ammettere ai cittadini del Municipio che non sono in grado di attuare quanto promesso in campagna elettorale con le loro linee programmatiche”.