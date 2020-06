Campidoglio, dipendenti positivi in sede Ostiense

E’ stata disposta per domani la chiusura e la sanificazione degli uffici della sede dipartimentale di Roma Capitale di via Ostiense 131L, dopo che alcuni dipendenti sono risultati positivi al test sierologico per il Covid-19. Lo rende noto il Campidoglio.

I dipendenti del Comune si erano sottoposti volontariamente ai test sierologici, quelli risultati positivi sono meno di una decina, secondo quanto riporta il dorso locale del Messaggero.

Dopo il focolaio di Fiumicino, collegato al ristorante “Indispensa” e al chiosco “Spuma” e quello di Anzio (ieri altri 7 casi positivi tutti riferibili ad un cluster familiare già noto), questo è il terzo cluster in pochi giorni.