Sparatoria 2013 a Ostia: 7 condanne a clan Spada

Per la sparatoria tra clan rivali del luglio 2013 avvenuto ad Ostia i giudici della I corte d’assise del tribunale di Roma hanno emesso una sentenza di condanna nei confronti di 7 imputati. In particolare sono stati inflitti 8 anni al boss Ottavio Spada e 3 anni per Carmine Spada. Nel complesso sono state decise pene per oltre 23 anni complessivi. La sparatoria avvenne il 17 luglio. Testimone oculare di quanto avvenne è stata la giornalista di Repubblica Federica Angeli. Alla cronista, che denunciò tutto quanto aveva visto, in seguito alla vicenda, fu assegnata una scorta a sua tutela.

“Sono contenta che la mia testimonianza, sulla quale si è basato tutto il processo essendo l’unica testimone oculare, abbia portato a una condanna di 8 anni. I giudici mi hanno creduto. Ho aspettato 7 anni per arrivare alla sentenza: gli hanno dato un anno in più di quelli che ho ‘scontato’ io stando sotto scorta”. Così ha detto Federica Angeli, la giornalista del quotidiano La Repubblica, in merito alla sentenza della I corte d’assise riguardo ad alcuni appartenenti al clan Spada di Ostia. Il 19 aprile 2018 Federica testimoniò in aula davanti a coloro che l’avevano minacciata. “Hanno provato in tutti i modi a privarmi della mia libertà e sono riusciti a privarmi di quella fisica perché ho la scorta – spiegò – ma sicuramente io alle loro regole non ci sto e oggi posso dirvi che mi sento libera, è una bellissima sensazione. Non ho paura”.

“Sette condanne per oltre 20 anni di carcere ad esponenti clan Spada di Ostia. Grazie alla giornalista Federica Angeli, ancora oggi sotto scorta perche’ testimone della sparatoria tra clan rivali avvenuta nel 2013. Andiamo avanti a testa alta per riportare legalita’.”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.