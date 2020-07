Controlli movida, chiuso un chiosco per scarsa igiene

Sabato scorso gli agenti di polizia del commissariato Fidene Serpentara hanno effettuato servizi volti al contrasto ed al contenimento della diffusione del Covid-19 soprattutto nei luoghi interessati dalla movida.

Il controllo ha interessato viale del Gottardo, piazza Menenio Agrippa, via Cimone, via Adriatico, corso Sempione e via Cecco Angiolieri, dove sono state identificate oltre 350 persone e controllati 14 esercizi commerciali senza riscontrare alcuna irregolarità in merito alle misure di contenimento previste per il Covid -19.

I controlli in viale Gargano in un chiosco adibito alla vendita al dettaglio di generi alimentari, hanno portato alla chiusura dello stesso con provvedimento immediato a causa di carenze strutturali non conformi alla normativa e alle regole di igiene. Al titolare, multato, sono stati contestati illeciti amministrativi riguardanti la pessima condizione di pulizia e manutenzione di tutta la struttura, con presenza di sporcizia non rimossa da tempo, di insetti striscianti, volanti e ragnatele, feci di roditori e topi, alimenti scaduti (alcuni dal 2014) e merce tenuta in condizioni non igieniche.