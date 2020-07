Rifornivano la piazza di spaccio del ‘Serpentone’, arresti a Roma

I carabinieri del comando provinciale di Roma stanno dando esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare – su richiesta della DDA e della Procura della Repubblica per i Minorenni – una nei confronti di 8 persone (7 in carcere e 1 agli arresti domiciliari) e l’altra nei confronti di 3 minorenni (collocamento in comunità), ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti e danneggiamento.

L’attività investigativa dei militari, da novembre 2018 a novembre 2019, ha consentito – si spiega in una nota – di disarticolare un sodalizio criminale dedito al traffico di hashish, cocaina e marijuana, nel quartiere del Nuovo Corviale, che si avvaleva anche dell’impiego di minorenni per rifornire la piazza di spaccio del complesso residenziale denominato ‘Serpentone’ e di una rete di vedette che aveva il compito di eludere i controlli delle Forze dell’Ordine. I carabinieri hanno sequestrato circa 8 kg di stupefacente, tra cocaina, hashish e marijuana, oltre a 5.405 euro in contanti, sottratti alla disponibilità del sodalizio.