Roma, esplode caldaia in un Hotel: feriti tre operai

Esplode caldaia in un Hotel a Roma, in zona Piazza Bologna: tre operai sono rimasti feriti. Le loro condizioni non sono gravi, sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

Intorno alle 13 tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute all’Hotel Mercure, in via Reggio Calabria 54.

Secondo le prime ricostruzioni la caldaia è esplosa e ha ferito i tre operai che stavano facendo la manutenzione. I tre feriti, codici giallo, sono padre e figlio portati all’ospedale San Giovanni, e un altro operaio è stato portato all’Ospedale Vannini.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la compagnia carabinieri Parioli, la stazione carabinieri di Piazza Bologna e la radiomobile.

“Un forte botto, un boato, sembrava l’inizio di un terremoto”. È ancora stampata negli occhi la paura di alcuni frequentatori di un bar che si trova davanti all’Hotel di via Reggio Calabria. “Siamo usciti tutti in strada, qualcuno ha iniziato a correre”, racconta il titolare dell’attivita’.