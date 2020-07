Scontro tra autobus e tram in via Labicana, ferito conducente Atac

Scontro tra autobus e tram ieri in via Labicana a Roma nei pressi del civico 4. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma, insieme al carro sollevamenti e autogru, stanno intervenendo per l’incidente stradale tra l’autobus e il tram che ha coinvolto anche un’autovettura privata. Al momento risulta ferito l’autista dell’Atac.

Secondo una prima ricostruzione l’incidente sarebbe stato causato dal deragliamento del tram che, uscendo dai binari, ha prima urtato una vettura e poi la fiancata dell’autobus. A riportare le ferite più serie, sarebbe stato il conducente del tram. Al momento, sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche gli agenti del I gruppo della polizia Locale di Roma Capitale che stanno ricostruendo l’accaduto.

Il tram deragliato in via Labicana a Roma è quello in servizio sulla linea 3, e uscito dai binari ha impattato, oltre ad un’auto che sopraggiungeva, anche l’autobus Atac della linea 85.