Giovedì 16 luglio 2020 ore 18.30 ricordiamoci dell’ appuntamento per un cin cin dedicato alla strada romana più conosciuta al mondo.

Tutto sa di estate, di verde, di storia e di glamour. L’arte che si fonde con i ricordi, le immagini del film di “Vacanze Romane” e di tante altre pellicole. Via Margutta con la sua fontana degli Artisti che regala acqua fresca e buonissima a chi passa. Via Margutta con le sue botteghe artigiane, gli studi degli artisti contemporanei e le gallerie d’arte. Via Margutta tanto bella e poetica eppure così “maltrattata” e “dimenticata” dalle istituzioni.

Ma a chi la ama e a chi non la conosce per quello che realmente è, non può sfuggire il suo essere quasi “un paese nella grande Città”.

Proprio per festeggiare questo angolo di mondo più unico che raro, la Galleria Monogramma lancia l’idea di “Brindiamo a Via Margutta”.

Un aperitivo in onore della strada.

Il progetto Via Margutta (marchio registrato) SULLA BOCCA DI TUTTI, si pone l’obiettivo di rilanciare la storica strada degli artisti, Via Margutta.

monogramma arte contemporanea, propone di incontrarsi con l’Associazione Internazionale di via Margutta, con i cittadini ed i commercianti della strada per elaborare insieme un progetto credibile per il rilancio della via.

monogramma, via margutta, 102 – 00187 Roma – tel. +39 06 32650297 Fax +39 06 32655574 www.monogramma.it

galleriamonogramma monogramma arte contemporanea

La mostra resterà aperta con i seguenti orari : tutti i giorni escluso i festivi, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00