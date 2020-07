Coronavirus: troppi contagi, Speranza sospende voli da Bangladesh

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha ordinato la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito del numero significativo di casi positivi al Covid 19 riscontrati sull’ultimo volo arrivato ieri a Roma. In accordo con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e’ stata disposta una sospensione valida per una settimana durante la quale si lavorera’ a nuove misure cautelative per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue.

Ieri su 225 passeggeri del volo speciale diretto in arrivo da Dacca a Roma Fiumicino ne erano risultati 14 con sieroprevalenza pari al 6,2%. I passeggeri del volo sono stati sottoposti tutti a tamponi e posti tutti in isolamento, sotto il coordinamento dell’Istituto per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani’.

“Non sono ancora terminate le operazioni di laboratorio dei test, ma sono gia’ saliti a 21 i passeggeri del volo speciale autorizzato dall’ENAC diretto da Dacca (Bangladesh) atterrato ieri nel pomeriggio all’aeroporto di Fiumicino risultati positivi al tampone. Una vera e propria ‘bomba’ virale che abbiamo disinnescato con tempestivita’ attraverso l’ordinanza del Presidente Zingaretti. Bene la sospensione dei voli”. Lo dichiara Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanita’ e responsabile dell’Unita’ di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

“La decisione del ministro Speranza va nella direzione giusta, come avevamo indicato noi. Ma non e’ sufficiente. Rimane il problema delle triangolazioni, ovvero di chi arriva nel nostro paese partendo da Paesi con alti livelli di contagi non con voli diretti, ma facendo scalo, magari in qualche altra capitale europea. Per questa ragione, va coinvolta l’Unione Europea e l’area Schengen”. Cosi’ su Facebook il sindaco di Fiumicino Esterino Montino in merito allo stop ai voli dal Bangladesh disposto dal ministro della Salute.