Roma: nei primi 6 mesi 2020 ritirati oltre 130 pass disabili

Sono oltre 130 i permessi per disabili ritirati dall’inizio dell’anno dalla Polizia Locale di Roma Capitale in quanto scaduti, esposti in fotocopia o utilizzati nonostante il decesso del titolare. Gia’ prima del lockdown per l’emergenza epidemiologica i vigili avevano intensificato l’attivita’ di controllo finalizzata a reprimere gli abusi commessi a danno di chi ha una reale esigenza. Ora i controlli sono ripresi a ritmo serrato e solo negli ultimi giorni sono stati 25 i contrassegni ritirati nell’area del Policlinico.

Le pattuglie del Gruppo Pronto Intervento Traffico sono impegnate in un’opera di vigilanza, che viene svolta non solo presso gli ingressi del Policlinico Umberto I, dove sono stati rilevati diversi casi di utilizzo illegale del pass, ma anche attorno ad altri ospedali capitolini, per verificare gli abusi commessi negli spazi riservati alla sosta delle persone con disabilita’.

Ma i controlli non finiscono qui.

Andare in due, marciare sul marciapiede, mancato uso del casco per minori e mancato uso della casacca catarifrangente con il buio, sono le violazioni piu’ frequenti commesse dai conducenti dei monopattini, accertate dai carabinieri della Compagnia Roma Centro e del Nucleo Radiomobile di Roma nelle ultime 48 ore. Dieci le violazioni accertate a carico di utenti che sono stati sanzionati nel corso dei circa 100 controlli effettuati dai carabinieri nell’area del centro della Capitale, per monitorare il corretto uso di questo mezzo, nel rispetto del codice della strada e per prevenire spiacevoli incidenti.