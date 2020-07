Roma, sciopero trasporto pubblico: chiusa la Metro C

E’ in corso lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico. A Roma la linea della Metro C è chiusa. Per la Metro A l’azienda segnala un servizio attivo con possibile riduzione di corse. Restano chiuse le stazioni Cornelia, Re di Roma, Ponte Lungo, Furio Camillo della sotterranea. Anche per la Metro B il servizio attivo con possibile riduzione di corse; così anche per Roma-Lido e la Roma-Civitacastellana- Viterbo.

Pure la Termini-Centocelle presenta una situazione di possibile riduzione di corse.

Medesimo quadro per bus e tram: possibili riduzioni di corse/sospensioni di linee.