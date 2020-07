Rapina in villa ad Aprilia, proprietari sequestrati per ore

Ore di terrore per una coppia di romani in vacanza nella loro villa di campagna nella zona di Campo di Carne ad Aprilia, con loro anche un domestico di origini filippine. I tre la notte scorsa sono stati sequestrati mentre cenavano in giardino. La banda, secondo quanto riferito dall’uomo che ha sporto denuncia ai carabinieri di Aprilia, era composta da cinque persone a volto coperto e armate di coltelli.

I tre sono stati legati mentre i banditi si sono impossessati di una pistola calibro 9×21, una carabina calibro 13, due autovetture e delle chiavi della casa della coppia che a Roma vive nel quartiere Parioli. I banditi si sono spostati proprio nella Capitale dove nell’appartamento della coppia, mentre uno di loro e’ rimasto a controllare gli ostaggi ad Aprilia, hanno portato via 7mila euro in contanti.

A dare l’allarme dopo che il rapinatore di guardia ha lasciato la villa e’ stato il domestico che e’ riuscito a liberarsi e liberare le altre due vittime.