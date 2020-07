A Roma i 13 contagiati bengalesi di Roccella Ionica

Saranno trasferiti a Roma, nell’ospedale militare del Celio, i migranti attualmente ospitati ad Amantea (Cosenza). Il trasferimento dovrebbe avvenire nel pomeriggio.

L’arrivo dei migranti aveva scatenato, domenica scorsa, la protesta di alcuni cittadini, che avevano anche bloccato il traffico sulla statale 18 Tirrenica.

Ieri nel Lazio si sono registrati 24 casi di Covid. “Ventidue sono “di importazione” – sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato – 20 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Un caso di rientro proviene dalle Filippine, l’altro dal Brasile “.

Il contact tracing per la comunità bengalese al drive- in del Santa Caterina delle Rose prosegue. ” La situazione è sotto controllo – afferma D’Amato – non c’è alcuno motivo di allarme. L’attività si completerà questa settimana con la ricostruzione dei contatti stretti e dei tracciamenti dei viaggiatori di ritorno rimasti nel Lazio dei quattro voli speciali da Dacca, la gran parte dei quali già individuati e messi in isolamento. Un lavoro senza precedenti per dimensioni di indagine epidemiologica: a oggi sono stati effettuati oltre 5 mila tamponi”.