Auto investe due donne su lungotevere Oberdan, sono gravi

Incidente ieri sera intorno alle 21 su lungotevere Oberdan in direzione piazza Monte Grappa: due donne sono state investite da una mercedes. Le due, una 56enne e una 53enne, sono state portate in codice rosso rispettivamente all’ospedale Gemelli e al San Camillo.

Il conducente dell’auto, un italiano di 45 anni, si e’ fermato a prestare i primi soccorsi.

Poi e’ stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti alcolemici e tossicologici di rito.

Sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Roma capitale del I gruppo Prati che sta svolgendo ulteriori indagini sull’esatta dinamica dell’incidente ma da una prima ricostruzione sembra che le due donne non stessero attraversando sulle strisce pedonali quando sono state colpite dall’auto che non avrebbe fatto in tempo ad evitarle.