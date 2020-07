Palazzo Provincia Roma, Corte Conti, danno erariale da 90 mln

La Guardia di Finanza, su disposizione della Corte dei Conti del Lazio, ha notificato a 37 persone l’invito a dedurre, che equivale alla chiusura dell’indagine, nell’ambito del procedimento relativo alla vicenda del palazzo della Provincia di Roma, all’Eur, acquistata nel 2012 dal costruttore Luca Parnasi. Tra le persone raggiunte dal provvedimento dei magistrati contabili, anche l’attuale presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il sindaco di Roma, Virginia Raggi.

Il danno erariale e’ di circa 90 milioni di euro. L’immobile, una torre di 32 piani “risultata peraltro inagibile e quindi inutilizzabile” era stata acquistata dal Fondo Immobiliare Provincia per circa 263 milioni di euro. Nell’invito a dedurre la Procura della Corte dei Conti scrive che il “danno erariale subito dalla provincia di Roma e’ per un importo complessivamente quantificabile in circa 90 milioni di euro, derivante per 69 milioni di euro dagli oneri gestionali e finanziari cui l’ente ha dovuto far fronte per la scriteriata scelta di affidarsi ad uno strumento finanziario (Fondo Immobiliare) cosi’ complesso e oneroso (per costituire il quale la Provincia non aveva il requisito di legge di “investitore qualificato”) e il negativo andamento del Fondo, e per oltre 20 milioni di euro dagli ulteriori oneri, spese di gestione della nuova sede e canoni di locazione passiva, sopportati a cagione della inutilizzabilita’ dell’immobile individuato quale nuova sede unica”.

“E’ bene che si faccia finalmente chiarezza. Noi abbiamo proceduto alla chiusura del fondo istituito dall’ex Provincia e con cui si e’ portato avanti questa operazione scriteriata che ha spolpato le casse di un ente pubblico”. Cosi’ commentano in Campidoglio la notizia del provvedimento della Corte dei Conti relativo al Palazzo della Provincia di Roma all’Eur che ha raggiunto, tra gli altri, anche la sindaca Virginia Raggi.