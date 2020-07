Uomo ucciso a colpi di pistola in strada al Divino Amore

Un giovane imbianchino di 28 anni è stato ucciso a colpi di pistola appena uscito da casa sua alla periferia Sud di Roma. Intorno alle 11 di questa mattina, il giovane, Fabio C., è stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco appena fuori dalla sua abitazione, in via Sparanise, località Spregamore, zona Divino Amore.

C’è una persona sospettata, un ragazzo italiano, che è stata portata dai carabinieri in caserma, per l’interrogatorio del magistrato. La vittima era incensurata e secondo i primi riscontri dei carabinieri di Frascati che stanno conducendo le indagini, all’origine del delitto ci sono motivi personali.