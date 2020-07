Mercato Macaluso, a settembre partono lavori riqualificazione

“Siamo intervenuti al mercato Macaluso, sorto negli anni ’60 in zona Marconi, nel Municipio XI”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi, pubblicando “le immagini della demolizione di un box fatiscente, l’ultimo da rimuovere prima di avviare i lavori di riqualificazione, programmati per settembre. Questo mercato – spiega Raggi -, originariamente giornaliero con banchi mobili, si è trasformato nel tempo in un mercato fisso. Ora va completamente ricostruito e messo a norma per la sicurezza di tutti i cittadini che vengono qui a fare ogni giorno la spesa. Il progetto di riqualificazione è stato rallentato dalla presenza delle vecchie postazioni, abbandonate e mai rimosse dagli operatori: siamo riusciti a reperire i fondi per bonificare l’area e abbiamo ampliato il piano dei lavori previsti. Oltre alla costruzione di 30 nuovi box adibiti alla vendita, procederemo all’adeguamento igienico-sanitario, al rifacimento della pavimentazione e alla costruzione di una nuova recinzione per l’area. Non solo: all’interno del mercato costruiremo una piazzetta dove residenti, cittadini e famiglie potranno ritrovarsi. È un modo – conclude il sindaco – per creare quel senso di comunità e aggregazione che contraddistingue i nostri mercati rionali”.

