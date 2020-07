Rifiuti, a Roma ‘zozzone’ ripreso 80 volte da fototrappole

Filmato 80 volte dalle “fototrappole” installate a Roma mentre getta rifiuti abusivamente. Lo scrive, su Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma che allega al post un video.

“Queste immagini – spiega Raggi – parlano da sole. Pensate questo zozzone e’ stato beccato ben 80 volte dalle nostre fototrappole. Si tratta di un incivile seriale pizzicato nel quadrante nord-ovest di Roma a gettare rifiuti di diverso genere, anche speciali e pericolosi, con tre mezzi diversi. L’uomo e’ stato identificato e sanzionato duramente dal Nucleo ambiente e decoro della Polizia di Roma Capitale, su mandato della Procura di Roma che ha disposto anche il sequestro dei furgoni utilizzati per lo smaltimento illecito. Ringrazio i nostri agenti del Nad per l’intervento, tutte le associazioni e i singoli cittadini che, ogni giorno, ci aiutano in questa battaglia contro chi sporca la nostra citta’. Chi ama Roma la rispetta”.