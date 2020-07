Tragico incidente sul lavoro, morti due operai a Roma

Sono morti dopo essere precipitati da circa 20 metri due operai a Roma. I due uomini di nazionalità italiana, l’uno nato nel 1967 e l’altro nel 1991, stavano tagliando questa mattina una trave in via Ludovico Cerva, nel quartiere Vigna Murata, e, a quanto si apprende, hanno probabilmente perso l’equilibrio e sono precipitati.

Per loro non c’e’ stato nulla da fare. Sul posto, oltre il personale del 118, anche la Polizia scientifica, gli agenti del commissariato Esposizione e i Vigili del fuoco del comando di Roma, intervenuti con la squadra 12A, il nucleo saf (speleo-alpino-fluviale), la squadra Usar ed il funzionario di servizio per la messa in sicurezza della trave sospesa.

Si attende l’arrivo del magistrato di turno per l’avvio delle complesse operazioni di messa in sicurezza dell’area. Intanto, entrambe le salme sono a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

“Sono vicina alle famiglie dei due operai che questa mattina hanno tragicamente perso la vita in un cantiere edile a Roma. In attesa che la magistratura chiarisca le cause dell’incidente, voglio ribadire un aspetto per me centrale nell’azione del mio Ministero e, piu’ in generale, del Governo: mai come ora, e’ necessario uno sforzo unitario per rafforzare il sistema di prevenzione di infortuni e morti sul lavoro. Apriro’ il tavolo odierno partendo proprio da qui”. Lo scrive su Twitter il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo.