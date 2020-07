Prima un boato poi le fiamme: indagine su incendio a Tor Sapienza

Prima un boato poi una colonna di fumo e un incendio. I primi ad intervenire a Tor Sapienza, oggi pomeriggio, è stata una pattuglia della polizia locale in servizio di controllo intorno al campo di via Salviati. La zona è quella di via Raffaele Costi e via Tallone, dove le fiamme sono divampate da un edificio dismesso.

La pattuglia, dopo aver immediatamente allertato i vigili del fuoco, ha provveduto a circoscrivere l’area, verificando che non fossero presenti persone nella zona. Le operazioni di spegnimento sono in corso. Occorrerà attendere gli esiti degli accertamenti tecnici dei pompieri per stabilire le cause del rogo, e se si tratta un gesto doloso.