‘Sfratto’ per Fondazione Falcone, Raggi lo blocca

La sindaca di Roma Virginia Raggi e’ intervenuta per scongiurare l’allontanamento della Fondazione Falcone dalla sede di Roma ospitata in un bene confiscato alla criminalita’ organizzata. La sindaca, secondo quanto si apprende, avrebbe bloccato e posto rimedio ad un vero e proprio pasticcio burocratico degli uffici del Dipartimento Patrimonio, che hanno inviato alla Fondazione Falcone – intitolata al magistrato assassinato dalla mafia e presieduto dalla sorella Maria – un avviso di scadenza della concessione per la sede di Roma.

La Fondazione avrebbe risposto dicendosi pronta a riconsegnare l’immobile gia’ a settembre.

Ma la stessa Raggi e’ intervenuta personalmente chiedendo di approfondire la questione: sebbene la concessione sia scaduta, infatti, il regolamento dovrebbe prevedere un allungamento della stessa per 24 mesi in attesa dell’espletamento del bando per l’assegnazione dell’immobile.

E, secondo quanto si apprende, a scatenare l’ira della sindaca sarebbe stato proprio il fatto che non sono state ancora avviate le procedure del nuovo bando, a cui potrebbe partecipare anche la stessa Fondazione Falcone.