Beni culturali: primo progetto convenzione Roma Capitale-Unindustria

Tra i primi interventi che sono al vaglio, a seguito della convenzione sottoscritta stamattina tra Roma Capitale e Unindustria per interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico e dei beni culturali della città c’è un progetto integrato su Villa Borghese.

Lo ha detto nell’ambito della presentazione del protocollo in Campidoglio il vicepresidente Unindustria con delega al Turismo e all’industria creativa Giampaolo Letta.

“Avevamo cominciato a fare la promozione degli interventi indicati dalla Sovrintendenza capitolina – ha spiegato Letta -. Abbiamo dovuto fermarci per l’emergenza Covid e ora riprenderemo a settembre. Ci stiamo concentrando su un progetto integrato su Villa Borghese, un luogo simbolo e frequentato da tutta la città, è il simbolo verde della Capitale su cui c’è una disponibilità a interventi che hanno una gradualità molto ampia.

Si va da interventi di poche migliaia di euro a interventi più importanti. È quindi un progetto integrato su più anni”. In particolare nel progetto di Villa Borghese per Letta non è da escludere potrebbe un intervento di riqualificazione della scala di fronte alla Galleria nazionale d’arte moderna all’interno di Villa Borghese.

La convenzione in linea generale prevede che Unindustria promuova fra i propri associati la ricerca di soggetti interessati a collaborare con Roma Capitale tramite iniziative di mecenatismo finalizzate alla realizzazione di interventi per la valorizzazione e conservazione dei beni culturali.

Gli accordi verranno sottoscritti di volta in volta con la Sovrintendenza capitolina nel quadro della normativa vigente per la conservazione e tutela dei beni culturali.

(nella foto il Sindaco Raggi e il Presidente Tortoriello)