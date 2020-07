Lazio, test Covid per chi arriva in bus da Paesi a rischio

La Regione Lazio si prepara a rendere obbligatori i test per il Covid-19 per tutti viaggiatori che arrivino con i bus da Paesi a rischio. La notizia, diffusa prima dall’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, è stata poi confermata con un tweet dal governatore Nicola Zingaretti.

“Test Covid ai viaggiatori che arrivano in autobus da Paesi a rischio. Presto un’ordinanza per rafforzare le misure per la sicurezza di Roma e del Lazio. La priorità è difendere il nostro Paese”, scrive Zingaretti.

Intanto nel Lazio è stata superata la quota di 600mila tra test sierologici e tamponi eseguiti. Secondo i dati dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio, ieri si sono registrati 19 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 5 di importazione: 2 casi di nazionalità del Bangladesh e 3 dall’India. Inoltre, si registrano 2 decessi nelle ultime 24 ore.