Roma: toro cade in una buca a Castelnuovo di Porto

Un toro è caduto in una buca profonda due metri a Castelnuovo di Porto, in via di Valle Muta.

E’ in corso l’intervento dei vigili del fuoco, presente con una squadra di Montelibretti, per recuperare l’animale, caduto intorno alle 12.25.

Presente anche il medico veterinario che ha sedato il toro per permettere ai soccorritori di lavorare in sicurezza.