Al via ad agosto i lavori su metro e tram: ecco le linee interrotte

Agosto di lavori per le infrastrutture del trasporto pubblico su ferro della Capitale. Per fare spazio ai cantieri – che riguarderanno la rete tram e la metropolitana – i servizi saranno riprogrammati e sostituiti da bus.

I lavori – informa l’agenzia Roma servizi per la Mobilità – si svolgeranno nel mese di agosto allo scopo di ridurre al minimo i disagi e, attraverso il rinnovo delle infrastrutture, hanno l’obiettivo di garantire l’affidabilità del sistema. Per quanto riguarda le metropolitane questo è il cronoprogramma.

La linea B sarà interrotta tra le stazioni di Eur Magliana e Laurentina dall’8 agosto al 23 agosto, per lavori di rinnovo dell’infrastruttura nella stazione di Eur Fermi. Il servizio resterà regolare tra le stazioni di Eur Magliana e Rebibbia/Ionio, mentre per la tratta chiusa ci saranno i bus sostitutivi. Sulla C, invece, proseguiranno i lavori iniziati il 13 di luglio per il prolungamento della linea tra Colosseo e San Giovanni. Fino al 7 dicembre le ultime corse dei treni saranno alle ore 20.30 da Pantano e alle ore 21 da San Giovanni. Attive le linee bus sostitutive MC e MC3.

I lavori riguarderanno anche la rete tram. Fino a venerdì 7 agosto la linea 2 sarà interrotta e sostituita dai bus per fare posto alle potature degli alberi su viale Tiziano. Da lunedì 31 luglio a martedì 4 agosto, la linea 3 sarà interrotta e sostituita da bus per lavori di rinnovo dell’infrastruttura tramviaria a Porta Maggiore. Sempre dal 31 luglio e fino a venerdì 14 agosto la linea tram 5 sarà interrotta e sostituita da bus per lavori di rinnovo dell’infrastruttura tramviaria a Porta Maggiore e di rifacimento stradale della corsia tram in via Prenestina, mentre fino al 3 agosto, la linea 8 sarà interrotta e sostituita da bus per lavori di rinnovo dell’infrastruttura tramviaria a Porta Maggiore.

La linea 8 viene sospesa perché i tram non potranno percorrere l’itinerario tra il deposito e la linea. Infine, sulla linea 19 proseguono i lavori di rifacimento stradale della corsia riservata al trasporto pubblico e i tram terminano la corsa a Valle Giulia e saranno sostituiti da bus tra Valle Giulia e Risorgimento. Dal 31 luglio al 14 agosto, la linea 19 sarà integralmente interrotta per lavori di rinnovo dell’infrastruttura tramviaria a Porta Maggiore e di rifacimento stradale della corsia tram in via Prenestina.