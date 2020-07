Pd romano all’attacco della presidente Lozzi: “Dimissioni”

“Siamo in piazza di Cinecittà al fianco delle cittadine e i cittadini e dei movimenti del VII municipio per chiedere tutti insieme le dimissioni della presidente Monica Lozzi”. Lo scrive in un post su Facebook il Partito democratico di Roma, a firma dei segretari del Pd Roma Andrea Casu e del Pd VII municipio Giuseppina Fidilio.

“Basta raccontare bugie ai romani: i 209 miliardi di euro stanziati per il Recovery fund hanno dimostrato chiaramente che senza Europa non ci può essere futuro per Roma e per l’Italia. Invece di affrontare la crisi economica e sociale che stiamo attraversando Monica Lozzi ha scelto di anteporre la propria carriera personale agli interessi del territorio tradendo la fiducia degli elettori: non permetteremo che il Municipio più grande di Roma diventi il palcoscenico per la campagna elettorale della nuova forza sovranista Italexit – continuano Casu e Fidilio -. Come Democratici siamo uniti in piazza con i consiglieri comunali Giulio Bugarini e Giovanni Zannola e in consiglio municipale con i consiglieri Valeria Vitrotti, Francesca Biondo e Franco Gugliotta per denunciare in ogni sede il fallimento totale della Lozzi e continuare a costruire insieme a tutte le forze vive del territorio la riscossa politica e civica che il VII Municipio merita”, concludono.