Alberi a rischio crollo: nel centro storico 500 da abbattere

Centro storico a rischio crollo alberi. Dopo il grosso pino che lunedì è caduto su un’auto in piazza San Marco, rischiando di uccidere la donna alla guida, sarebbero almeno 500 gli alberi (tra pini, lecci e platani) da abbattere tra Caracalla e San Saba. Secondo un report dei vigli del fuoco – che cita oggi il dorso locale del Messaggero – le piante a rischio, monitorate da gennaio, sono 714, ma nel solo centro storico quelle da abbattere sono almeno 500.

Ci sono poi i casi meno urgenti, ma comunque a rischio senza un celere intervento di potatura, che riguardano diverse zone della città: da via Cristoforo Colombo a via Pigafetta (zona Garbatella), dal Gianicolo (compresa anche l’area del Belvedere e di via Dandolo) a viale Maresciallo Pilsudski fino al Villaggio Olimpico.