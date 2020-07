Dopo Wimbledon e Bologna il gelato Stefino arriva a Roma

Dal Regno Unito a Roma, passando per Bologna. Approda nella Capitale il gelato Stefino, un’idea imprenditoriale partita da Bologna dove Stefano Roccamo, romano di origine, dal 1998 ha dato vita ad un progetto di altissima qualità.

Al centro di tutto un vero gelato artigianale completamente biologico. Un prodotto di eccellenza Stefino, come testimoniato dall’assegnazione per quattro volte di fila del massimo riconoscimento, i Tre Coni, da parte del Gambero Rosso nella sua guida alle 30 migliori gelaterie d’Italia. La nuova apertura romana di Stefino, al centro del quartiere Salario, si unisce alla gelateria storica di Bologna e ai corner per l’assaggio che, dallo scorso anno, si stanno diffondendo anche in Europa, a cominciare dall’Inghilterra con il corner di Wimbledon.

“Volevo qualcosa di autentico, sano e buono, e così ho scelto la strada del bio. La sfida – spiega Stefano Roccamo – è quella di un format alimentare di eccellenza nel mondo del gelato italiano, fatta di qualità del prodotto, metodi innovativi nella distribuzione e raffinata cura del design, da offrire nel nostro Paese e all’estero, nonostante il momento delicato che l’economia sta vivendo. Pulire e semplificare, questo è il mio motto. Il gelato ieri come oggi è sperimentazione, sapore, esperienza, ma soprattutto il gelato, per me, sarà sempre un momento di felicità”.