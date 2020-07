Coronavirus, 5 medici dello Spallanzani in Cile per dare supporto

Cinque membri del team di lavoro dell’Inmi Spallanzani sono in partenza per gli ospedali di Santiago in Cile per fornire supporto, esperienza e conoscenze ai sanitari del posto. Si legge sul portale Salute Lazio.

Il progetto avrà una durata di quindici giorni e mirerà ad analizzare e valutare nei migliori modi i diversi percorsi e protocolli operativi nell’ottica del progetto di cooperazioni internazionale che vede come membri dello Spallanzani la dottoressa Giuseppina Liuzzi nel campo delle infezioni in gravidanza, la dottoressa Maria Cristina Greci per quanto concerne l’attività di anestesia e rianimazione, il dottor Giulio Palombi, la dottoressa Angela Junea, la dottoressa Laura Vincenzi e la dottoressa Elena Amitrano nella parte sanitaria nel campo delle malattie infettive. A tutto il 30 luglio, secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della Salute (Oms), in Cile si contano 351.575 casi di contagio da nuovo coronavirus, con un totale di 9.337 decessi.