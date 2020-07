Incendio in appartamento a Parioli, salvate 2 persone

Un incendio è divampato ieri pomeriggio in un appartamento al terzo piano di un palazzo in via monte Parioli, a Roma. Su posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evitato che le fiamme si propagassero nel resto dei piani. Inoltre, i pompieri hanno salvato dalle fiamme due persone: una è stata assicurata alle cure del 118 e un’altra, disabile, è stata messa in un luogo sicuro. Sul posto anche polizia e Carabinieri.

La persona ustionata è un uomo di 35 anni che si trovava all’interno dell’appartamento al momento del rogo. È stato trasportato in codice giallo al policlinico Gemelli di Roma. Sul posto anche le pattuglie del gruppo Parioli della polizia locale di Roma.