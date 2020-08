Regione Lazio, focolai Sabaudia e Fegene legati a movida e calo attenzione

I cluster di Sabaudia e Fegene sono legati alla movida e al calo di attenzione. Lo scrive, in una nota, l’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio, sottolineando di “evitare assembramenti feste in spiaggia e in discoteca: sono elementi essenziali per limitare la diffusione del virus”.

A Fregene è stato chiuso lo stabilimento “Levante” per un caso positivo al Covid-19, mentre a Sabaudia chiusura temporanea dello stabilimento balneare del Lido Azzurro per positività di un bagnino.

“Una festa in spiaggia con circa 90 persone il 25 luglio. Sono assembramenti da evitare”, ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, riferendosi a quando accaduto a Fregene.

In particolare, il titolare dello stabilimento balneare ha disposto la preventiva chiusura dell’attività.

L’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio fa sapere che “verrà messo a disposizione il drive-in di Casal Bernocchi per eseguire i test necessari. Contattato il sindaco di Fiumicino”.