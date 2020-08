Casa alta moda Valentino dona 1 milione di euro a Spallanzani per ricerca

La casa di alta moda Valentino Spa dona 1 milione di euro all’Inmi Spallanzani per la ricerca. Lo rende noto su Facebook, lo stesso Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

“La donazione andrà ad implementare tre progetti di ricerca: lo sviluppo e la validazione di test diagnostici per la rilevazione e diagnosi differenziale di Sars- Cov2; lo studio dell’attività di composti antivirali, con il quale verrà valutata la tossicità dei farmaci e l’attività antivirale e la valutazione dell’immunità della mucosa polmonare in corso di infezione da Sars-Cov-2”, si legge nel post.

“Ogni giorno ci rendiamo maggiormente conto di quanto la società in cui viviamo crede in noi e desidera sostenerci in quello che facciamo con gesti concreti con cui alimentiamo la fiducia e il pensiero positivo verso il domani che stiamo contribuendo a costruire – dichiara il direttore generale dello Spallanzani Marta Branca -. Siamo molto grati per questo e siamo sicuri che con il nostro duro lavoro non tarderemo a ripagare le aspettative in noi riposte”.