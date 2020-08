Dopo 10 anni riapre la scuola materna di via Pomona

Riapre dopo 10 anni la scuola materna di via Pomona a Pietralata. “Oggi voglio darvi una buona notizia che riguarda i più piccoli: la scuola materna comunale di via Pomona, nel Municipio IV di Roma, riaprirà a settembre dopo circa 10 anni”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“La struttura era rimasta chiusa per alcune problematiche strutturali, dimenticate dalle precedenti amministrazioni, e le classi erano state trasferite nel vicino plesso statale – spiega Raggi -. Creando non pochi problemi di spazio per entrambe le realtà scolastiche. Sin dal nostro insediamento abbiamo predisposto tutte le procedure per risolvere la situazione, ed ora l’edificio è pronto per ospitare nuovamente i bimbi del quartiere.

Mancano pochi dettagli e le pulizie finali ma, dall’inizio del nuovo anno scolastico, restituiremo loro una scuola nuova e sicura. Ringrazio – conclude Raggi – tutte le squadre che hanno svolto i lavori, il Municipio IV e, soprattutto, i cittadini di Pietralata che hanno atteso questo importante risultato”