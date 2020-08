Lazio, 18 nuovi positivi: due di rientro dalla Sicilia e un caso di importazione

Nel Lazio ieri 18 nuovi positivi al Covid-19, di cui 2 casi di rientro dalla Sicilia, uno individuato in fase di screening da parte della Asl e un caso di importazione dall’Etiopia. Inoltre, non si registrano decessi nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l’assessore regionale del Lazio alla Sanità e integrazione sociosanitaria Alessio D’Amato.

“Voglio rivolgere un appello alla donazione di sangue prima di andare in ferie, è un gesto di generosità verso il prossimo e i donatori riceveranno gratuitamente il test sierologico”, commenta l’assessore D’Amato. Nel dettaglio delle Aziende sanitarie locali, la Asl Roma 1 registra tre casi nelle ultime 24 ore: si tratta di un ragazzo di 15 anni ora ricoverato all’Umberto I, avvita l’indagine epidemiologica, un uomo di rientro dall’Etiopia per il quale è stato avviato il contact tracing internazionale e un terzo caso di una donna con link ad un caso di rientro da Catania. Nella Asl Roma 2, invece, si registrano 4 casi nelle ultime 24 ore e di questi due hanno un link con un cluster già noto e isolato e un caso è di rientro dalla Sicilia: avviata l’indagine epidemiologica. La Asl Roma 3 registra due casi nelle ultime 24 ore. Mentre nella Asl Roma 5 si registra un caso nelle ultime 24 ore: si tratta di un uomo di Guidonia con un link ad un cluster già noto e isolato. Nella Asl Roma 6 sono 5 i casi nelle ultime 24 ore: si tratta di due donne madre e figlia con link familiare ad un caso già noto e isolato e un caso di un uomo di 49 anni individuato in fase di screening da parte della Asl. Infine, per quanto riguarda le province del Lazio si registrano tre casi e zero decessi nelle ultime 24 ore e due casi riguardano la Asl di Rieti. Si tratta di due donne con un link familiare ad un caso già noto e isolato. Il terzo caso riguarda la Asl di Frosinone e si tratta di una donna individuata in fase di pre-ospedalizzazione.