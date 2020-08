Stadio Roma: Raggi a Conte, “un commissario per ponte Congressi“

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha scritto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per chiedere di “velocizzare in ogni modo le procedure per realizzare il Ponte dei Congressi a Roma”. Il ponte è un’opera fondamentale per la viabilità intorno al futuro stadio di Tor di Valle, ma non rientra tra quelle che saranno realizzate contestualmente dal costruttore.

Raggi, da quanto si apprende, avrebbe chiesto a Conte di inserire l’opera nella lista delle opere del piano “Italia veloce” per garantire un iter burocratico più veloce attraverso la nomina di un commissario. In questo modo la realizzazione del ponte potrebbe avvenire contestualmente a quella dello stadio, superando in questo modo anche molti dei dubbi degli attuali consiglieri capitolini del M5s che prossimamente dovranno votare in aula Giulio Cesare convenzione e variante urbanistica