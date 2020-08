Brucia l’ennesimo bus

Altro incendio in viale Regina Margherita dove è andato a fuoco un bus Atac della linea 19.

Un autobus della linea 19 dell’Atac è andato in fiamme in questi minuti in v.le Regina Margherita incrocio via Nomentana.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio che ha, completamente, distrutto il mezzo. Il rogo ha intaccato anche alcuni fili che servono ad alimentare i tram sul viale. L’autobus, per altro, si è rivelato un mezzo sostitutivo della linea tramviaria. I fili degradati sono anche caduti a terra pericolosamente rendendo necessaria la chiusura del traffico su Viale Margherita in direzione Regina Elena.

Sono intervenuti anche i Carabinieri.

E’ inspiegabile e oltraggioso per la Città che così tanti mezzi del servizio pubblico vadano in autocombustione (??). Inutile tirare in ballo la vecchiezza dei mezzi di trasporto, perchè nel mazzo dei carbonizzati ci dobbiamo mettere anche vetture nuove/seminuove. Eppure ci deve essere una spiegazione tecnico-scientifica perchè non può essere che SOLO nella Capitale, dove, le temperature sono alte ma non infernali. Qualche tecnico può aiutarci a capire? In tutto ciò Roma tira avanti nel vuoto più assoluto e oppressa da 1000 deficienze.

(fonte Dire)