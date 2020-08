Coronavirus: oltre 4 mila volontari per sperimentazione vaccino allo Spallanzani

La manifestazione d’interesse pubblica dell’Istituto nazionale per le malattie infettive, Lazzaro Spallanzani di Roma per la ricerca dei volontari per la sperimentazione del vaccino anti Covid-19 ha superato le 4 mila adesioni. Una risposta straordinaria che riempie di orgoglio”. Lo rende noto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Intanto a Rieti si registrano “3 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si tratta di un uomo, residente/domiciliato a Rieti, riferito a link già noto, contatto con positivo centro estivo Divino amore. Il secondo caso è riferito ad una donna, residente/domiciliata a Rieti, link già noto, contatto con positivo centro estivo Divino amore.

Il terzo caso è riferito ad un uomo, residente/domiciliato a Rieti, di rientro dalle Marche”. E’ quanto rende noto il bollettino giornaliero della Asl di Rieti. Al momento, fa sapere la stessa azienda sanitaria reatina, i pazienti attualmente positivi sono 24, mentre sono 275 quelli in sorveglianza domiciliare, nessuno dei quali sintomatico.