Quattro cassonetti in fiamme a Ostia, coinvolte auto in sosta

Cassonetti in fiamme a Ostia. E’ accaduto in viale dei Romagnoli all’incrocio con via delle Aleutine. Interessati 4 cassonetti.

A causa del vento le fiamme hanno coinvolto alcune auto in sosta.

Non ci sono stati feriti nè intossicati ma le fiamme si sono propagate velocemente. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale con il Gruppo X Mare e i vigili del fuoco, che con due autobotti sono riusciti a domare le fiamme. La strada è stata transennata.

Traffico rallentato in via delle Bermude. “Chiuso il traffico tra via delle Aleutine e via delle Antille per cassonetti andati a fuoco”, informa Luceverde