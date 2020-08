Coronavirus: sale ancora numero positivi nel Lazio

Nel Lazio si registrano 45 casi la meta’, 22, sono di importazione o di riguardano giovani di rientro dalle vacanze: sei i casi di rientro da Malta, cinque da Romania, tre casi dalla Grecia, due casi da Ibiza, due casi da Croazia, un caso da Ucraina, un caso da Azerbaigian, un caso da Stati Uniti e un caso da Londra. I drive-in lavorano a pieno regime per i rientri da Grecia, Spagna, Malta e Croazia.

Arrivate al Numero Verde 800.118.800 oltre 5 mila chiamate. Il servizio e’ stato potenziato da parte dell’Ares 118.

Intanto continua a salire, per il quarto rilevamento consecutivo, il numero dei positivi al Covid 19 sul territorio comunale di Fiumicino: ora sono 13, due in piu’ rispetto all’ultimo aggiornamento. “L’ultimo report inviato dalla Asl Rm3 non e’ incoraggiante”, dichiara il sindaco Esterino Montino.”Il numero dei positivi tra i residenti in citta’ sale: ad oggi sono 13 – spiega il sindaco -, mentre 21 sono le persone in sorveglianza attiva”.

“L’ho detto e ribadito piu’ volte: bisogna essere prudenti e seguire le regole fondamentali – insiste Montino -: la mascherina non e’ un accessorio da usare a discrezione e la distanza interpersonale va rispettata”.”E’ un appello accorato, il mio: non siamo irresponsabili e superficiali – conclude il sindaco -. Si puo’ uscire e stare con gli amici, in spiaggia o dove preferiamo usando la mascherina, rispettando le distanze e lavandosi spesso le mani. Non e’ un’imposizione arbitraria fatta per il gusto di limitare la nostra socialita’: ne va della salute di ognuna e ognuno di noi e di quella collettiva. La filosofia non e’ “goditi l’attimo”, come dice qualcuno. La filosofia deve essere: siate prudenti adesso per godervi tantissimi attimi domani”.

Intanto aree dedicate ai test per chi proviene da Croazia, Grecia, Malta e Spagna a Fiumicino son in allestimento da parte della societa’ di gestione Adr. Le strutture sono state realizzate a 24 ore dalla firma dell’ordinanza del Ministro Speranza, grazie al coordinamento preventivo effettuato nei giorni scorsi con Regione Lazio e Ministero della Salute. Al “Leonardo Da Vinci”, presso gli arrivi del Terminal 3, dopo l’uscita dalla sala riconsegna bagagli, in un apposito spazio di circa 1000 metri quadri, sono stati allestiti 12 box riservati estendibili fino ad un massimo di 20, dove i medici potranno operare a breve nel pieno rispetto della privacy. La nuova area potra’ ospitare fino a 480 passeggeri contemporaneamente nel pieno rispetto della distanza di sicurezza. Previsto anche un adeguato numero di sedute per attendere comodamente l’esito dei test. A Ciampino, presso il Terminal arrivi, sono presenti 3 box su una superficie di circa 150 metri quadri.