Vasto incendio nel maneggio in zona Quadraro

Un incendio si e’ sviluppato nella tarda mattinata di oggi, alle 13,15 circa, a Roma in via del Quadraro nei pressi del civico 106. sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme divampate all’interno di un maneggio e propagatosi poi nelle aree circostanti, interessando quelle del Parco degli Acquedotti.

Incessante il lavoro dei pompieri che hanno estinto parte delle fiamme all’interno della struttura.

Si lavora alla bonifica e messa in sicurezza delle restanti area coinvolte dal rogo. Gravi disagi al traffico ferroviario dovuto al denso fumo. Dalle 15 circa e’ stata disattivata la rete elettrica che alimenta la tratta ferroviaria Roma-Cassino. Dalle 14,40 circa, gli agenti della polizia locale hanno chiusa via Selinunte da via Cartagine direzione Quadraro.