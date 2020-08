Autostrada A1: tragico incidente tra Anagni e Colleferro, 2 morti

Tragico incidente sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Due persone sono morte mentre e’ stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Cassino e Caianello in direzione di Napoli. Lo comunica Autostrade per l’Italia. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione VI tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Al momento si registrano diversi km di coda. Agli utenti che da Roma sono diretti verso Napoli si consiglia di uscire a Pontecorvo, percorrere la SS6 Casilina e rientrare a Caianello.

Una delle due vittime dell’incidente aveva circa 12 anni. A quanto si apprende l’adolescente era in sella ad una moto guidata da un adulto.