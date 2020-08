Coronavirus, ragazza romana positiva a Fiumicino di rientro da Grecia

E’ risultata positiva al tampone rapido una ragazza romana di rientro all’Aeroporto di Fiumicino e proveniente dalla Grecia (Skiathos) con scalo ad Atene. La ragazza è asintomatica, sta bene ed stata posta in isolamento. Sono scattate le procedure di contact tracing previste dai protocolli operativi della sanità aeroportuale. Le procedure si sono svolte in completa sicurezza e un idoneo mezzo del 118 ha accompagnato la ragazza che è stata posta in isolamento. Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della regione Lazio.“La modalità di prevenzione messa in atto negli aeroporti della Capitale sta funzionando” commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Sono intanto risultati positivi anche 6 ragazzi romani di rientro da Porto Rotondo. Lo comunica l’Unita’ di Crisi Regione Lazio. Si tratta di due gruppi distinti che hanno in comune una festa a Porto Rotondo nella giornata dell’8 agosto.

Ancora, 4coronavirus ragazzi romani tra i 18 e 22 anni d’eta’, partiti il 5 Agosto e rientrati da Corfu’ il 14 Agosto sono risultati positivi al COVID-19. “Si tratta del cluster riferibile all’associazione Scuolazoo”, precisa l’Unita’ di crisi della Regione Lazio.