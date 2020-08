Ferragosto: a Roma 650 multe e lido chiuso per assembramenti

Multe per eccesso di velocita’ sulla strada, assenza di distanziamento e dispositivi di protezione sanitaria, uno stabilimento chiuso ad Ostia per un assembramento di circa 500 persone e poi sanzioni per irregolarita’ nelle autorizzazioni commerciali. E’ di 650 infrazioni comminate il bilancio dei controlli della Polizia Locale del Campidoglio in occasione del ferragosto.

Le verifiche hanno riguardato soprattutto il litorale di Ostia e Castel Porziano. Sono scattate le sanzioni e la chiusura causa assembramenti per uno stabilimento balneare con intrattenimento musicale: gente ammassata in spiaggia, mancato distanziamento sociale ed in molti privi di mascherine. Circa 500 le persone allontanate. Piu’ di 400 invece gli articoli sequestrati nell’ambito dell’attivita’ di contrasto all’abusivismo commerciale. Verifiche mirate hanno interessato le spiagge per scongiurare l’accensione di falo’ e calca da parte di persone intenzionate a festeggiare il Ferragosto in maniera non consentita.

Presidi di vigilanza sono stati attivi nelle principali localita’ della movida cittadina e nel corso dell’attivita’ di controllo nel Centro Storico, in prossimita’ di Fontana di Trevi, sono state denunciate due persone che, durante le verifiche su un veicolo in sosta irregolare, hanno dato luogo ad atteggiamenti aggressivi e provocatori.