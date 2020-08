Roma, 10 nuovi casi con link ritorno da Sardegna

A Roma 10 nuovi casi positivi con link di ritorno da vacanza in Sardegna di cui 6 collegati al cluster della festa di Porto Rotondo. Lo riferisce l’Unita’ di Crisi della Regione Lazio, in base alla segnalazione della Asl Roma 1.

“E’ stato individuato presso l’Aeroporto di Fiumicino un nuovo caso positivo ai test rapidi. Si tratta di una ragazza romana di rientro da un viaggio in Grecia a Mykonos. All’aeroporto di Ciampino sono due i nuovi casi individuati e si tratta di due persone di nazionalità greca di rientro con un volo da Salonicco. E’ stato predisposto il contact tracing internazionale”, aggiunge l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

Intanto circa 450 persone fra ospiti e addetti sono in quarantena, in un resort a Santo Stefano nell’Arcipelago della Maddalena dopo un caso di positività di un lavoratore della struttura. Lo riporta la Nuova Sardegna. Le persone, in attesa dell’esito del tampone al quale sono stati sottoposti, non possono lasciare il resort.