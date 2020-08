Lazio: dal 20 agosto test a prof, già 1700 prenotati

Prenderanno il via dal 20 agosto i test sierologici per le scuole per i docenti e il personale scolastico del Lazio. Nella Asl Roma 2 sono gia’ 334 le prenotazioni per i test nella giornata del 20 agosto e 1.706 le prenotazioni totali dei docenti. Lo comunica l’Unita’ di Crisi della Regione Lazio.

Intanto nel Lazio si registrano oggi 43 casi e un decesso. Di questi piu’ della meta’ sono casi di importazione. Dodici i casi di rientro dalla Sardegna e di questi sei con link alla festa a Porto Rotondo. I casi di importazione o che riguardano giovani di rientro da vacanze sono 22: otto i casi di rientro da Grecia (un caso da Creta e tre da Corfu’), sette i casi da Croazia, cinque i casi da Spagna, un caso dalla Francia e un caso di rientro da Malta.

“Tra ieri e oggi abbiamo effettuato oltre 5 mila test sui viaggiatori di rientro dai paesi a rischio. Il sistema dei controlli negli aeroporti sta funzionando e questo ci permette di intercettare precocemente i casi asintomatici che altrimenti avrebbero viaggiato per l’Italia”, spiega l’assessore alla sanita’ Alessio D’Amato.