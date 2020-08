Coronavirus: dopo test in aeroporti tanti ringraziamenti da viaggiatori, c’è anche Edin Dzeko

Prosegue “senza sosta il lavoro degli operatori sanitari presso gli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino per effettuare i test rapidi antigenici sui viaggiatori di rientro dai Paesi oggetto dell’ordinanza del ministero”. È quanto si legge in una nota dell’Unità crisi covid-19 della Regione Lazio.

“Un grande lavoro – aggiunge – per garantire la salute pubblica e che è molto apprezzato dagli stessi viaggiatori che in queste ore stanno lasciando decine di messaggi di affetto per i nostri operatori: ‘Grazie ai medici in prima linea, allo Spallanzani e allo staff di Aeroporti di Roma’, ‘Grazie a tutto il personale sanitario e non per l’eccellente servizio, quello che fate è importante’ scrivono Ambra e Pietro. E ancora ‘Grazie allo Spallanzani, AdR e Regione. L’Italia sempre in prima linea!’ si complimenta Francesco. ‘La collaborazione tra la Regione Lazio e AdR sul Covid test è la testimonianza di come a Roma si possono gestire con eccellenza, efficienza e professionalità situazioni come questa’ scrive Giampaolo. ‘Bellissima vacanza ad Ibiza finita con un tampone fatto da persone competenti e amorevoli, sono negativa!’ è il messaggio lasciato da Fiamma. ‘Negativa!, voto all’organizzazione 10 e lode’ si complimenta Sara. Martina che dedica ai nostri operatori un ‘Eroi!’.

Ed infine una dedica speciale dal calciatore della As Roma, Edin Dzeko che dopo il test ha scritto: ‘Sempre un piacere essere in Aeroporto di Roma. Grazie’ “, conclude.

Dai test eseguiti ieri negli scali romani di Fiumicino e Ciampino sono 8 le persone risultate positive al covid-19. Nel dettaglio, rende noto l’Unità di crisi Regione Lazio sulla pagina Facebook di Salute Lazio, all’aeroporto Leonardo da Vinci sono 2 i positivi: 1 bambino proveniente da Dubrovnik, Croazia e 1 ragazza proveniente da Malta con destinazione Chieti.

Al Pastine di Ciampino, invece, 3 italiani di ritorno da Madrid, Valencia e Santander; 1 somalo proveniente da Atene diretto a Caserta; 1 greco proveniente da Atene diretto a Roma e 1 spagnolo proveniente da Santander diretto a Roma.