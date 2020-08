Coronavirus: Lazio, test per 120mila docenti e operatori

Al via oggi, nel Lazio, “ScuolaSicura”. Lo scrive, su Facebook, il governatore del Lazio e segretario del Pd Nicola Zingaretti. “Oggi partiamo con ‘ScuolaSicura’. Coinvolgera’ 120 mila tra docenti e operatori della scuola – spiega – che vorranno sottoporsi volontariamente al test sierologico. Ci sono gia’ 10 mila prenotazioni. Per noi la scuola e’ centrale, perche’ bisogna riprendere i cicli formativi in piena sicurezza. Noi dobbiamo tornare a vivere sicuri con la massima responsabilita’”.

L’inizio dei test si è avuto presso la Casa della Salute di Torrenova, dove si sono recati anche i rappresentanti politici della Regione, e anche nella Asl Roma 3, Asl Roma 4, Asl Roma 5, Asl di Viterbo, Asl Frosinone e la Asl di Rieti. “Rivolgo un invito a tutti i docenti e al personale – sottolinea D’Amato – ad aderire all’iniziativa e a prenotarsi per tempo visto il volume delle prestazioni da eseguire”.

Il governatore Nicola Zingaretti ha poi aggiunto:”E’ una giornata molto importante. Come abbiamo attivato il meccanismo dei tamponi negli aeroporti ora parte l’operazione Scuola Sicura, su una platea di circa 120 mila operatori del settore scolastico. Dobbiamo scommettere sulla ripresa dei cicli formativi, e dobbiamo farlo in piena sicurezza. Quello di queste settimane e’ uno sforzo immenso per il personale sanitario con oltre 150 persone coinvolte. Ovviamente tutti i professori e gli operatori che dovessero risultare positivi faranno entro 48 ore il tampone per puntare ad avere un grande screening dei contagi alla riapertura del 14 settembre”.

“Noi stiamo utilizzando lo stesso metodo usato per i nostri operatori sanitari e le forze dell’ordine – ha aggiunto l’assessore alla Sanita’ Alessio D’Amato – ci attendiamo un dato abbastanza omogeneo, intorno all’80 per cento di adesioni. Abbiamo gia’ le prime 10 mila prenotate, e oggi e’ il 20 agosto. Siamo operativi. Questo e’ uno dei tanti punti: solo in questa Asl Roma 2 ce ne sono 23, nella giornata di oggi. C’e’ una attenzione particolare. Il test e’ efficace, efficiente e gratuito. Viene data una risposta via mail e in caso di riscontro di attivita’ anticorpale viene fatto il molecolare. Se pensiamo di ripetere il test durante l’anno? Vedremo anche secondo l’andamento epidemiologico – ha concluso D’Amato – Il sistema e’ pronto: negli ultimi tre giorni abbiamo fatto oltre 7700 test nei drive in e migliaia negli aeroporti. Abbiamo in piedi una macchina importante”.